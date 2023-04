Kolesar trčil v otroka, oba odpeljali

V sredo ob 18.12 se je na lokalni cesti Kamnik–Velika Lašna kolesar zaletel v mladoletnega otroka, v trčenju pa sta se oba poškodovala.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Kamnik pri oskrbi poškodovanih.

Reševalci NMP Kamnik so poškodovani osebi oskrbeli in ju odpeljali na nadaljnje zdravljenje, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.