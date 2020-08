Kokain kupil zase, vlekel pred familijo

Obraz z adventnega koledarja

Sestanki v celovški Kleopatri

V obtožnici se omenja 1,2 kilograma heroina, nakup nekaj gramov kokaina in omogočanje uživanja marihuane.

V osrednji gorenjski sodni palači se je ta teden nadaljevalo sojenje 32-letnemu. Obtožnica Tržičanu očita, da je bil del kriminalne združbe, ki se je pečala s preprodajo drog, njene lovke pa so po prepričanju tožilstva iz Slovenije segle do sosednje Avstrije. Obtoženi trgovanje z mamili zanika, tožilstvo pa omenja 1,2 kilograma heroina, nakup nekaj gramov kokaina in omogočanje uživanja marihuane.Na obravnavi se je zapletlo že pri zaslišanju prve priče, saj so jo zaman iskali na naslovu večstanovanjskega objekta, v katerem so samske sobe. Tam so policisti izvedeli, da naj bi se priča že pred časom preselila v Avstrijo.Zato pa se je že tako obsežen spis, ki sega v leto 2015, včeraj še dodatno odebelil za zajeten sveženj pisnih dokazov iz te države. Kot je bilo razbrati, so članom kriminalne združbe tam že pred štirimi leti prisodili kazni. Sojenje večjemu delu kriminalne združbe se je že končalo tudi v Sloveniji, zdaj je na vrsti le še sojenje Pejiću, ki se je dlje izmikal slovenski roki pravice, kajti policisti so ga do konca lanskega leta zaman iskali.Njegov obraz se je zato pojavil na Europolovem adventnem koledarju. Tega decembra sestavijo evropski policisti, nanj pa vpišejo imena in prilepijo fotografije najbolj iskanih oseb na stari celini. V rokah slovenskih oblasti se je obtoženi Pejić nato znašel decembra lani, ko je v nemških zaporih prestal kazen, potem pa so ga naši policisti prevzeli od nemških kolegov.V veliki dvorani kranjskega sodišča so prek videokonference zaslišali priče, ki so na avstrijski strani sodelovale pri policijski preiskavi. Prva priča, tajni policijski delavec, je povedal, da s Pejićem ni imel stika. Druga priča, vodja avstrijske skupine za opazovanje, je na vprašanje, ali je kdo videl predajo denarja obtoženemu, jasno odgovoril: »Nihče od nas.« Hkrati je zanikal, da bi kdo iz skupine za tajno opazovanje videl obtoženega pri predaji drog.Tretja priča, referent na deželnem kriminalističnem uradu avstrijske Koroške, je podrobno pojasnjevala o opazovanju skupine, ki je delovala tako na območju Avstrije kot tudi v Sloveniji. Kot je dejala, so se moški sestajali tudi v celovškem lokalu Kleopatra, kjer naj bi se dogovarjali o drogah in prevozih teh prepovedanih snovi med omenjenima državama.Na vprašanja zagovornika, odvetnika, je priča še pojasnila, da sta bili pri predaji denarja prisotni dve osebi, Saša in obtoženi Pejić: »Kako točno in komu so predali denar, ne morem povedati.« Kot je dodal na ključno vprašanje, ki je v sodni dvorani včeraj obviselo v zraku, je policijski vir pripovedoval le o predaji denarja omenjenima osebama, ne pa tudi o tem, kdo od njiju ga je prevzel.Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo septembra, ko bodo Pejića znova pripeljali iz pripora. Kot rečeno, je obtoženi že zanikal, da bi bil vpleten v trgovanje z mamili. Po njegovih besedah je kokain kupil zase, drogo pa je »pred familijo vlekel na nečakovem krstu«. Ko so ga člani ožje družine z začudenjem gledali, jim je po lastnih besedah zabrusil: »Kaj je, kaj hočete, kaj zijate? A bo še kdo? Postavite se v vrsto.«