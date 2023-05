Ko je sedel na klopi, je pristopila skupina petih moških in ...

V torek nekaj po polnoči je na območju Viča do oškodovanca, ki je sedel na klopi, pristopila skupina petih moških in od njega zahtevala gotovino. Ker jim je ni hotel izročiti, so mu iz žepa odvzeli mobilni telefon in s kraja zbežali.

Oškodovanec jih je zasledoval, zato ga je eden izmed njih tudi udaril. Pri tem je zadobil lažje poškodbe. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljencev in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.