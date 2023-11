Ko je prišel iz trgovine, avta ni bilo več. Razkrivamo, koga so policisti našli za volanom ukradenega vozila

Policisti PP Idrija so v nedeljo zvečer obravnavali kaznivo dejanje odvzema osebnega avtomobila na območju Idrije. V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da se je oškodovanec mudil v bližnji trgovini, medtem pa je takrat še neznani storilec odvzel njegovo odklenjeno osebno vozilo in se odpeljal.

Po prijavi so idrijski policisti opazili neznanca, ki se je z odvzetim vozilom peljal po ulicah Idrije. Izsledili so ga v Študentovski ulici, kjer je zavil levo na nasprotno smerno vozišče, nato je zapeljal izven vozišča, kjer je trčil v parkiran osebni avtomobil.

Po trčenju je izstopil iz vozila in s kraja peš zbežal po bližnjih ulicah. Idrijski policisti so ga izsledili na Lapajnetovi ulici, kjer se je mlajši storilec aktivno upiral, zato so policisti uporabili prisilna sredstva.

Mlajšemu osumljencu je bila skladno z določili Zakona o kazenskem postopku odvzeta prostost in je bil pridržan v policijskih prostorih. Policisti so mu v postopku odredili tudi hitri test na droge. Ta je bil pozitiven na prepovedane droge (kokain). Moški je odločno odklonil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.

Med begom po ulicah se je osumljeni poškodoval, zdravniška oskrba pa mu je bila nudena v ZD Idrija.

Policija je o varnostnem dogodku obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti PP Idrija bodo 23-letnega osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Odvzem motornega vozila (po prvem odstavku 210. člena KZ-1), prav tako bodo idrijski policisti zoper mlajšega moškega podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče zaradi storitev več prekrškov Zakona o pravilih cestnega prometa. Po končanem postopku je bila mlajša oseba izpuščena na prostost, še pišejo policisti.

