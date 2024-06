V letu 2023 je bilo v Sloveniji umorjenih 17 ljudi, 11 moških in 6 žensk. V družinskih tragedijah je umrlo 7 ljudi, 5 žensk in 2 moška. Od zadnjega umora oziroma uboja v minulem letu mineva pol leta, 5. decembra naj bi v Kočevju 40-letni Aleš Krošelj do smrti pretepel svojo 67-letno mater Danico. Zdaj je v priporu prejel pismo s tožilstva in iz njega izvedel, da mu preti od pet do 15 let zapora. »Po končani sodni preiskavi je bila na okrožno sodišče v Ljubljani vložena obtožnica zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja uboja po prvem odstavku 115. člena kazenskega zakonika v zvezi s t...