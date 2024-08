Kljub gašenju gasilcev in močnemu dežju ogenj na žagi povzročil ogromno škodo

V Loški vasi pri Dolenjskih Toplicah je v ponedeljek, nekaj po 20. uri, zagorela žaga. Kljub gašenju gasilcev in močnemu dežju je ogenj na objektu povzročil veliko škodo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Zaradi intervencije gasilcev je bila cesta Soteska-Podturn nekaj časa zaprta. Promet so znova sprostili ob 23. uri.

O dogodku sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave ob pomoči strokovnjakov nacionalnega forenzičnega laboratorija danes opravlja ogled kraja. Območje je zavarovano s trakom policije, so še sporočili.