Triintridesetletni Klemen Rajnar je grešnik že od nekdaj. Pred leti je skoraj še kot golobradec s pištolo v Šiški streljal proti puntu, v katerem sta se peljala prijatelja iz otroštva. En naboj je zadel avto, drugi pa hladilnik pri bližnji hiši. Še preden so mu sodili, so ga vtaknili v hišni pripor, pa ga je prekršil, zato so ga policisti privedli na postajo, kjer jim je grozil, da jim bo poslal tri metke v glavo. Danes bodo v neki drugi zgodbi o njem odločali ljubljanski višji sodniki: s fičkom je namreč pred policisti po filmsko bežal čez pol Ljubljane, ko pa so ga končno ustavili, je dva od...