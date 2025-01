Ker je mladoletnikom verbalno grozil z orožjem, so mu med hišno preiskavo zasegli zračno puško in pet signalnih pištol

Policisti Policijske postaje Postojna so prejeli prijavo groženj v Pivki. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 24-letnik verbalno grozil mladoletnikom z orožjem.

Na podlagi vseh zbranih obvestil in opravljenih razgovorov so policisti podali predlog za hišno preiskavo.

Hišno preiskavo so pri osumljenemu opravili včeraj, 21. januarja 2025. Zasegli so mu zračno puško, 5 signalnih pištol in nekaj nabojev.

V nadaljevanju bo za osumljenega podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje grožnje (135. člen KZ-1 - Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.).