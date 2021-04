Kdo požiga planinske koče?!

»V eni uri sem ostal brez vsega. Vse, kar sem imel, mi je zgorelo. Ostalo mi je le to, kar sem imel na sebi. Ves svoj denar sem investiral v ta objekt, ki je bil tudi moj dom. Groza me obliva, sploh še ne morem razmišljati o tem, kaj bom zdaj,« nam je nekaj ur po požaru, v katerem je popolnoma zgorel Dom na Osankarici, povedal najemnik Aleš Patekar. Še pred nekaj dnevi je iskal kuharja, natakarja in sobarico in obljubljal zaposlitev v sproščenem delovnem okolju in s super obiskovalci, zdaj mu je vse padlo v vodo. Zgorelo vse premoženje Podjetnik, doma iz Apač, je lani jesen...