Kar za milijon evrov ponaredkov

Več kot 32 milijonov evrov je ocenjena vrednost zaseženega blaga v skupni mednarodni carinski operaciji Pirati 2, v kateri je skupaj z več državami članicami EU in nekaterimi evropskimi inštitucijami, kot so Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf), Evropski policijski urad (Europol), Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Euipo), sodelovala tudi Finančna uprava RS (Furs).

Kot sporočajo s Fursa, je bil cilj operacije odkrivanje kršitev pravic intelektualne lastnine na vseh zunanjih mejah EU, vključno s pomorsko. Akcijo ocenjujejo kot izjemno uspešno. Ocenjena vrednost blaga, ki ga je zasegel Furs, predvsem v Luki Koper, je ocenjena na skoraj milijon evrov.

Poostren carinski nadzor

»Finančna uprava pri izvajanju carinskih formalnosti na podlagi obvladovanja tveganja opravlja kontrole nad blagom, ki prihaja iz tretjih držav. Pri tem ugotavlja tudi, ali obstaja sum kršitve pravic intelektualne lastnine oziroma sum, da gre za ponarejeno blago,« sporočajo s Fursa.

Največ blaga so zasegli v Luki Koper. FOTO: Furs

Ker se bližata dva izjemno pomembna mednarodna športna dogodka, in sicer evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji in olimpijske igre v Franciji, bo Furs v prihajajočih mesecih posebno pozornost posvečal ponaredkom, povezanimi s športom. »V luči obeh dogodkov se je Furs pridružil skupni carinski operaciji EurOlympix, vodeni s strani Nemčije in Francije, v okviru katere se bo izvajal poostren carinski nadzor nad kršitvami pravic intelektualne lastnine,« smo še izvedeli. Furs ob tem Slovence opozarja, naj se pred nakupom prepričajo, ali ne gre za ponaredke, ter naj jih ne zavedejo morebitne nizke cene spletnih prodajalcev.