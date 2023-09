Vrhovno sodišče Severne Makedonije je na svoji spletni strani objavilo: »Prizivno sodišče v interesu javnosti in medijev obvešča, da je izdalo sodbo, s katero je pritožbo obtoženega A. G. zavrnilo kot neutemeljeno, pritožbama toženih A. K. in K. L. pa se delno ugodi.« Toda le v delu glede odškodnine, ki jo mora obsojena trojica plačati svojcem rokometaša Denisa Tota. Pred nekaj meseci so bili morilci tega 27-letnega Hrvata, ki je igral za skopski klub Butel, obsojeni na visoke zaporne kazni, te pa je zdaj torej potrdilo tudi vrhovno sodišče. Zdaj 29-letni slovenski državljan Angelo Gorgievski...