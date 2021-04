Kakšno pogumno dejanje policistov: rešila sta mu življenje

Kraj najdbe hudo poškodovanega moškega. FOTO: Pu Celje

Velenjski policisti so bili v nedeljo okoli 10. ure obveščeni o pogrešanem 60-letniku. Policist PP Velenje ga je pri pregledovanju gozdne poti na vzpetini proti cerkvi sv. Jakoba v prepadu opazil negibnega. Ker se v prostem času ukvarja s športnim plezanjem, se je po steni spustil do moškega, drugi policist pa je obvestil reševalce.Najdeni moški je zaradi večje rane na zapestju izgubil mnogo krvi, zato je policist naredil kompresijsko obvezo in s tem preprečil nadaljnje krvavenje. Srčni utrip poškodovanca je bil izjemno šibak, policist pa ga je s pogovorom ohranjal pri zavesti do prihoda reševalcev. Reševalca in policista so poškodovanca po težko dostopnem terenu odnesli najprej do gasilcev, nato pa s skupnimi močmi še do reševalnega vozila.Zaradi požrtvovalnega in prisebnega ravnanja policista so nanj izjemno ponosni, so sporočili iz PU Celje. ​V iskalni akciji so poleg velenjskih policistov sodelovali še policisti postaje PP Celje in vodnika službenih psov.