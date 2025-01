Kaj se dogaja v Kranju? V 24 urah nastradali dve peški

Kranjski policisti so bili v sredo nekaj pred 18.30 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na Gregorčičevi cesti v Kranju. 36-letni voznik je na delu ceste, kjer je v nadaljevanju promet omejen s potopnim količkom, med premikom z avtomobilom trčil v peško, ki je podla na tla in se telesno poškodovala. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti za voznika vodijo postopek.

Danes zjutraj nekaj čez 7. uro so kranjski policisti obravnavali še eno prometno nesrečo z udeležbo voznika avtomobila in peške. 30-letni voznik je v peško trčil na prehodu za pešce na Koroški cesti v Kranju. Na kraju je peški prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Bila je lahko telesno poškodovana. Policisti za voznika vodijo prekrškovni postopek.