Kaj je botrovalo srhljivemu napadu 16-letnika? Policija o podrobnostih

Konec tedna je pretresla srhljiva vest, da je na območju občine Beltinci, mladoletni sin je skušal ponoči z nožem ubiti 45-letnega očeta. Očetu je uspelo zbežati iz hiše, poklical je na pomoč in se zdravi v bolnišnici. Njegov 16-letni sin je v priporu.

O napadu je danes spregovoril vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Murska Sobota Robert Roudi. »Malo pred polnočjo je na operativno-komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota poklical občan, oškodovanec in naznanil, da ga je v domači hiši, med spanjem z nožem napadel mladoletni sin. Po prihodu na kraj, je policija odvzela prostost osumljencu, 45-letniku pa je bila nudena prvo pomoč, nakar so ga z reševalnim vozilom odpeljali v murskosoboško bolnišnico. Ugotovljeno je bilo, da je bil oškodovanec večkrat zaboden. Točna stopnja poškodbe še ni opredeljena, je pa po zdaj zbranih informacijah izven življenjske nevarnosti. Osumljenec je bil včeraj popoldne priveden k preiskovalnemu sodniku, zaradi kaznivega dejanja poskusa umora, po 116.členu KZ-1, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor,« je povedal.

Za kaznivo dejanje nedokončanega umora grozi osumljenemu najmanj od 15 do 30 let zapora. Ker gre za mladoletnika, se mu lahko izreče do deset let mladoletniškega zapora.