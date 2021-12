Grozljivka na nekdanji domačiji, osumljen 16-letni sin

Kriminalisti SKP PU Murska Sobota so obravnavali poskus storitve kaznivega dejanja umora, ki se je zgodil v noči na nedeljo, in sicer v naselju Ižakovci, nedaleč od znanega Otoka ljubezni na območju občine Beltinci. »Po prvih zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je mladoletni sin z nožem večkrat zabodel 45-letnega očeta med spanjem. Očetu je uspelo zbežati iz hiše in je dejanje prijavil. Odpeljali so ga v bolnišnico, je v stabilnem stanju. Sinu je bila odvzeta prostost. Kriminalisti SKP PU Murska Sobota nadaljujejo zbiranje obvestil,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Kot smo neuradno izvedeli, se je v nekdanji domačiji Zverovih v Ižakovcih, ki jo je pred leti kupila družina iz okolice Hrastnika in jo počasi obnavljala, odvijala nočna grozljivka. Mladoletni sin je večkrat zabodel očeta, domnevno v predel hrbta. Po napadu je ranjeni oče pobegnil na ulico in kričal, da ga želi sin ubiti. Za pomoč je zaprosil pri sosednjih hišah. Sosedje so obvestili policiste, ti so napadalnemu mladoletniku odvzeli prostost, reševalci pa so poskrbeli za ranjenega očeta. Poškodbe so večinoma površinske. Za kaznivo dejanje nedokončanega umora po 116. členu KZ-1 RS grozi osumljenemu najmanj od 15 do 30 let zapora. Ker gre za mladoletnika, se mu lahko izreče do deset let mladoletniškega zapora.