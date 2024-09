Jutranja drama v Portorožu, moški je mahal z nožem

V četrtek dopoldne se je v Portorožu odvijala prava drama. Ob 9.20 so tamkajšnje policiste obvestili, da je v portoroški marini moški, ki maha z nožem in vpije. Nož so mu že vzeli, pomiriti pa se ni hotel.

Na kraj so prišli policisti in zdravnik. 72-letnemu moškemu je zdravnik odredil hospitalizacijo, sledi pa mu obdolžilni predlog, poroča koprska policijska uprava.

Zaradi kršenja javnega reda in miru posredovali devetkrat

Sicer pa so policisti policijske uprave Koper v zadnjih 24 urah intervenirali v 48 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 114 klicev.

Obravnavali so 15 prometnih nesreč z materialno škodo in zasegli 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 2 tatvini, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 9 intervencij.