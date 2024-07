Blagajno izpulil z betonskim stebrom vred! Ob izpustu »bo vse postrelil in pobil«

»Ko bom prišel iz zapora, bom vse postrelil in pobil,« je pred letom dni kričal 27-letni Mirjan Jurkovič iz Kerinovega Grma, ko so ga zalotili pri tatvini. Na domačiji v bližini Krškega, kjer prodajajo kmetijske pridelke, je najprej poskušal vlomiti v blagajno, ki je bila zraven hladilnika za prodajo jajc, nato pa manjšo kovinsko blagajno s silo telesa izpulil iz betonskega stebra.

Ko jo je držal v naročju, da jo bo odnesel, sta ga zalotila lastnica in še en možak ter ga pridržala do prihoda policistov. Še prej je vstopil v pisarno in skladišče domačije ter iz blagajne vzel ves denar, v njej je bilo na srečo le pet evrov. Je pa mesec dni prej kradel tudi v Tušu v Krškem. Po trgovini je vozil otroški voziček, nato pa vanj dal paket plenic Pampers in z njimi mimo blagajne odkorakal ven. Na pozive prodajalke naj jih plača, se je požvižgal.

Ne soglašam, da se narok opravi prek videokonference.

Zdaj je zaprt na Dobu, in ker se tam ubadajo še z velikim pomanjkanjem pravosodnih policistov, so poskušali na novomeškem sodišču predobravnavni narok opraviti prek videokonference. A se je zalomilo, še preden se je začelo. »Ne soglašam, da se narok opravi prek videokonference,« je bil odločen Mirjan.

Ni dvoma, da je kradel in grozil

Sodnica Maja Beg je potem vprašala paznika, ki je sedel ob Mirjanu, ali ga bodo lahko pripeljali v avgustu, pa je odvrnil, da verjetno ne, ker imajo kadrovsko stisko. Kako mu bodo torej sodili, še ni jasno, menda pa se njegova zagovornica Marija Vrisk že pogaja s tožilstvom o morebitnem priznanju krivde in višini kazni.

Da je prav on tisti, ki je kradel in grozil, ni dvoma. Prijeli so ga z roko v marmeladi, grožnje pa sta slišali dve priči. Kakšno kazen je imela v mislih tožilka Vesna Fink, še nismo slišali.

Z državnim odvetništvom se ob pomoči odvetnice pogaja o višini odškodnine.

O tem mladeniču iz največjega romskega naselja v občini Krško, iz Kerinovega Grma, smo na naših straneh že poročali, in sicer v sila nenavadni pravdi, ko je tožil državo, in kot kaže, mu bo s tožbo in odškodnino tudi uspelo. Resda so na prvostopenjskem sodišču njegovo tožbo zavrnili, a so na višjem sodišču sodbo razveljavili. Zdaj, kot smo izvedeli, potekajo pogajanja državnega odvetništva in njegove zagovornice o višini odškodnine.

Spolno občeval z mlajšo od 15 let

Leta 2019 je bil namreč 62 dni v priporu, ker je imel spolne odnose z dekletom, mlajšim od 15 let. V zadevo se je pred tem vpletel tudi center za socialno delo, oškodovanka je bila celo nameščena v krizni center, da je bila umaknjena iz okolja, saj je imel Jurkovič z njo več mesecev spolne odnose. Dekle je celo zanosilo, on pa je svoje početje vztrajno nadaljeval še mesece.

A to dekle je danes njegova partnerica, spolni odnosi v otroštvu pa so pri Romih običaj, čeprav slovenska pravna ureditev in tudi mednarodno pravo namenjata posebno varstvo mlajšim od 15 let, tudi z inkriminacijo spolnih odnosov oseb, starejših od 15 let, z mlajšimi od 15 let. Ker se je na koncu izkazalo, da je bil Jurkovič v priporu nezakonito, je prek odvetnice Marije Vrisk vložil tožbo proti Republiki Sloveniji, vredno 6500 evrov. Kolikšna odškodnina se bo znašla na njegovem računu, za zdaj še ni znano.