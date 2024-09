Od začetka tega tedna je na širšem območju Triglava namesto hrumenja policijskega helikopterja zavladala zlovešča tišina. Večdnevno iskalno akcijo za pogrešanim ameriškim državljanom Kylom VerHoefom so začasno prekinili, saj so gorski reševalci GRS Mojstrana, Bohinj, Kranjska Gora, Radovljica in Rateče ter Letalska policijska enota gorske policije s helikopterji in peš, z droni in psi tako rekoč prečesali širše območje Triglava z vsemi dostopnimi potmi in melišči, a ga niso našli. Na policiji še vedno zbirajo informacije in preverjajo indice o 33-letniku, ki se je na Triglav odpravil v soboto...