Javno se je opravičil za smrtno nesrečo

24-letni Marko Žalik se je v regijskem tedniku javno opravičil vsem, ki jih je prizadel z nenamerno povzročitvijo prometne nesreče, v kateri sta umrli dve njegovi sodelavki. »Iskreno opravičilo: Nesrečni splet okoliščin je privedel do prometne nesreče, ki je tistega januarskega jutra z žalostjo zarezala v naša življenja. Jaz sem ostal brez dveh sodelavk in z nemirom v sebi, svojci pa so izgubili bližnjo osebo. Vsem, ki sta jih nesreča in izguba prizadeli, se opravičujem in svojcem izrekam iskreno sožalje. Tudi moje misli so pogosto pri tistem dnevu, vendar razpleta dogodkov ne morem spremeniti. Naj vnovič izrečem globoko ...