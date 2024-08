Jadralni padalec zaradi napačnega manevra hudo poškodovan

Včeraj, 4. avgusta okoli poldneva, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o nesreči tujega jadralnega padalca na Kobali na Tolminskem. Gre za 1.080 metrov visok vrh, ki se nahaja vzhodno od Tolmina in je priljubljeno vzletišče jadralnih padalcev in zmajarjev.

Ugotovljeno je bilo, da je 68-letni jadralni padalec, državljan Nemčije, ob 11.45 nameraval s svojim padalom vzleteti v lastni režiji na vzletišču za jadralne padalce na Kobali na vzhodno stran vzletišča. Pri teku po pobočju prej omenjenega vzletišča je nemški jadralni padalec zaradi napačnega manevra (preveč je zategnil zanke – komande) posledično padel po tleh in se pri tem huje telesno poškodoval, in sicer ima poškodbo desnega zapestja.

Kasneje so poškodovanca na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policisti PP Tolmin so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o nesreči s pisnim poročilom obvestili Državno tožilstvo v Novi Gorici. Prav tako so o nesreči obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov Ministrstva za infrastrukturo.