Jadralni padalec treščil v drevo

Tržiški policisti so bili v petek okoli 18. ure obveščeni o nesreči jadralnega padalca, ki je na območju vzletišča tik po vzletu trčil v drevo in obvisel v drevesni krošnji. Padalec ni bil telesno poškodovan. Na kraju so posredovali gorski reševalci, ki so padalca rešili z drevesa. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, še sporočajo s PU Kranj.

Zadnjih 48 ur

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 48 urah sprejeli 182 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 88: 17 s področja kriminalitete, od tega pet o vlomu, štirje o tatvini, dva o poškodovanju tuje stvari in eden nasilju v družini; 25 s področja prometne varnosti, od tega dva o prometnih nesrečah s telesnimi poškodbami, pet o prometnih nesrečah z materialno škodo, enemu vozniku so policisti zasegli vozilo; 21 s področja javnega reda in miru, od tega 16 o kršitvi na javnem kraju in dva o kršitvi v zasebnem prostoru; sedem o dogodkih, od tega dva o požaru, eden o nesreči s padalom in eden o povoženi divjadi.