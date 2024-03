Pred natanko desetimi dnevi je minilo že osem let, odkar se je moral s položaja izvršitelja posloviti Dragan Vuković. Med svojim delom naj bi zagrešil toliko nepravilnosti, da, kot je odločil takratni minister za pravosodje Goran Klemenčič, ni več vreden javnega zaupanja. Zaradi nekaterih je celo pristal na sodišču. Že oktobra 2021 smo poročali, kako je pred sodnikom zanikal očitano kaznivo dejanje protipravne prilastitve stvari ob preiskavi ali izvržbi. Po končanem postopku je slišal obsodilno sodbo – eno leto in štiri mesece zapora, ki ga v roku treh let lahko odsluži z delom v splošno kori...