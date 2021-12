Izsiljeval s seksom (FOTO)

Srbskega državljana Bojana Vasića so včeraj iz pripora prepeljali na kranjsko sodišče z obtožbo, da je poskušal sebi pridobiti protipravno premoženjsko korist s tem, da je o škofjeloškem podjetniku, njegova družina spada med najbogatejše v Sloveniji, odkril nazorne in sočne podrobnosti, ki bi škodovale njegovi časti in dobremu imenu. Slednji ni bil prvič tarča izsiljevanja, podobno je doživljal že od leta 2014 do 2017. Denarja ni mogel stlačiti v nabiralnik Začelo se je novembra 2019, ko je, tako obtožba, Vasić za brisalce vozila podjetnika, ki je v tem času šel v trgovino, zataknil mapo, kj...