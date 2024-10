Izročil mu je 400 tablet

Policisti policijske postaje Koper so v septembru obravnavali kaznivi dejanji Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, katerih sta osumljena 50-letni in 67-letni moški iz območja Kopra.

»Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 67-letni moški 50-letnemu moškemu izročil 400 tablet, ki vsebujejo snov s seznama prepovedanih drog. Tablete so bile tako zasežene 50-letniku, kateremu je bila odvzeta prostost po določilih Zakona o kazenskem postopku. Osumljeni, ki je bil v preteklosti že obravnavan za istovrstna kazniva dejanja, je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor,« javnosti sporoča Anita Leskovec s PU koper.

Prav tako so policisti odvzeli prostost 67-letniku, pri kateremu so opravili hišno preiskavo. Po opravljeni hišni preiskavi in drugih postopkih je bil izpuščen, sledi mu kazenska ovadba.