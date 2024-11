Izkrvavel na tleh lastne in priljubljene grosupeljske okrepčevalnice, morilca prijeli Romi

»Prišel je z nožem in zabodel Dževa,« nam je dan po julijskem nezaslišanem zločinu sredi Grosuplja povedal sosed lastnika priljubljene okrepčevalnice in sladolednega centra, 65-letnega Đevdeta Rušitija. Njegov domnevni krvnik, po naših informacijah naj bi to bil 48-letni Grosupeljčan Gregor Finc z vzdevkom Fičo, bo kmalu sedel na zatožno klop. S pristojnega ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva so namreč na naša poizvedovanja odgovorili, da je bila »v zadevi po končani sodni preiskavi na okrožno sodišče v Ljubljani zoper eno fizično osebo vložena obtožnica zaradi kaznivega dejanja uboja...