Izginila je Alojzija Kukovec (65). Ste jo videli?

Na območju PU Maribor obravnavajo prijavo o pogrešani 65-letni Alojziji Kukovec iz Brengove. Nazadnje so jo videli na Bohovi v Varstveno delovnem centru Polž, od koder je ob 10.30 odšla neznano kam.



Alojzija je oseba s posebnimi potrebami, suhe, rahlo sklonjene ​postave, višine približno 160 cm, kratko pristriženih las. Oblečena je v roza majico s kratkimi rokavi in kratke hlače sive barve, obuta pa v črne športne copate. Pri sebi nima mobilnega telefona in dokumentov.



Vse, ki bi pogrešano opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: