Izginil je med sprehodom na dopustu v Ankaranu. Ste ga videli?

Srečko Lorber. FOTO: PU Koper

V nedeljo so koprski policisti prejeli prijavo, da pogrešajo 54-letnegaiz Novega mesta. Ob 16. uri je šel na sprehod v Ankaranu, kjer je na dopustu, vendar se ni vrnil.Policisti so ga iskali včeraj in danes, ampak ga niso našli. Vse, ki bi ga kje videli, prosijo, da o tem takoj obvestilo policijo na 113 ali podatke sporočijo anonimno na 080 1200.