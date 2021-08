Iz zasute jame na Veliki planini potegnili jamarja

Reševalci Jamarske reševalne službe so iz jame Mala Kofca na območju Velike planine, ki jo je zasulo kamenje, rešili jamarja, ki je nepoškodovan, poroča portal MMC. Nesreča se je zgodila okoli 11. ure, jamarja pa so rešili okoli 15. ure.



V reševanju zasutega jamarja je sodelovalo 22 reševalcev in enota za širjenje ožin. Jamar je bil ujet približno 50 metrov od vhoda v jamo in je lahko komuniciral z reševalci.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: