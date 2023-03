Iz spalnice sunili sedem tisoč evrov

V Slovenskih novicah smo zadnjo februarsko soboto poročali, da je višje sodišče po pritožbi odvetnika kočevskega Roma Miloša Grma nekoliko znižalo kazni vpletenim v množični pretep med sprtima romskima taboroma pred kočevsko poslovalnico Deželne banke Slovenije. Leta 2020 so se zravsali med čakanjem na izplačilo varstvenega dodatka. Toda Grm v soboto tega ni mogel prebrati, saj so ga po dveh dneh policijskega pridržanja privedli pred preiskovalnega sodnika novogoriške sodnije, ta pa ga je brez pomislekov poslal v pripor – ter še njegove tri romske pajdaše. Vlamljali skozi okna Vsi so stari z...