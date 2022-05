Iz reke potegnili truplo, prisotni so bili policisti in reševalci

Ob 13.54 so pri naselju Učakovci, občina Črnomelj, na jezu v reki Kolpi našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so utopljeno osebo prenesli na brežino in jo predali pristojnim službam.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje so na kraju bili prisotni policisti in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.