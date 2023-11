Iščejo jo že dve leti in pol, a na Europolovem seznamu se je znašla zdaj: razkrivamo, zakaj

Na Europolovem seznamu iskanih oseb se je v minulem mesecu znašla Slovenka Marina Kramberger. 33-letnico slovenske oblasti iščejo že vse od junija 2021, a je do zdaj še niso uspeli najti.

V beg se je podala zaradi več različnih kaznivih dejanj. Osumljena je, da uporablja avtomobile na izposojo in prebiva v apartmajih, za katere pozneje ne poravna računov.

Policisti so leta 2022 zapisali, da se je nazadnje skrivala oziroma zadrževala na območju Kranja, skupaj s Tanjo Štefan, staro 37 let, in Tino Perša Vrbnjak, staro 25 let, ki ju policija prav tako išče zaradi nadaljnjih postopkov. Nahajajo se lahko na katerem koli območju Slovenije.

Mednarodna tiralica

Ker Krambergerjeve po več kot letu in pol še vedno niso našli, so policisti razširili območje iskanja. V minulem mesecu so jo uvrstili na Europolov seznam iskanih oseb.

V mednarodni tiralici, ki so jo objavili 15. novembra na spletni strani eumostwanted.eu, so zapisali, da kazniva dejanja izvršuje tudi na begu. Dodali so, da se predstavlja kot nekdo drug in da žrtve prepriča, da ji predajo večjo količino denarja, posodijo vozilo ali namestitev, za katera pa potem ne plača. Dodajajo še, da najverjetneje ne potuje sama in da ji običajno dela družbo še ena ženska.

Ker je Krambergerjeva na begu že več kot dve leti, nas je zanimalo, kako to, da se je na seznamu najbolj iskanih zločincev znašla šele zdaj. Na policiji so nam pojasnili, da ima vsaka država v okviru različnih kampanj oziroma akcij, ki potekajo pod EU Most Wanted (sedanja poteka pod sloganom Postanite naš naslednji junak), običajno na razpolago za uvrstitev oseb na seznam omejeno število mest. Zato se je iskana oseba šele sedaj uvrstila na seznam.

»Pojasnjujemo tudi še to dejstvo, da so kampanje različno tematsko določene, do sedaj smo imeli npr. kampanjo »Gender has no crime« (iskane osebe ženskega spola), kampanja»Game over« (člani organiziranih kriminalnih združb), kampanja »Hiding in plain sight« (storilci hujših kaznivih dejanj), letošnja tematika pa se glasi »BeOurNextHero«. Pri tej kampanji ni določena teža kaznivega dejanja, ampak se na listo lahko uvrstijo iskane osebe, ki se že dalj časa iščejo in policija naproša za pomoč tudi javnost,« so še zapisali in dodali, da izpostavljeno iskano osebo iščejo že od leta 2021 in je doslej z običajnim policijskim delom ni bilo mogoče locirati.