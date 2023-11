Išče se tat s slabimi zobmi

Drzni tatovi si vseskozi izmišljajo nove metode, kako priti do vašega denarja, večkrat pa uporabijo že stare, preverjene, ki očitno kljub nenehnemu opozarjanju še delujejo. O dveh tatvinah, ki sta se zgodili v ponedeljek, so policisti poročali tudi tokrat.

Okoli 13.30 jih je na pomoč poklicala domačinka iz Žleb, ker je do stanovanjske hiše prišel neznanec in se predstavil za delavca telekomunikacijskega podjetja. Oškodovanko je zamotil s pogovorom, medtem pa je njegov pajdaš vstopil v hišo, jo preiskal in ukradel gotovino. Odpeljala sta se z rjavim osebnim vozilom. Eden je star okoli 35 let, visok okoli 180 centimetrov, imel je slabo urejeno zobovje, nosil pa je zimsko kapo.

Nekaj pred 13. uro pa je moški policiste obvestil, da naj bi pred prodajalno v Brežicah dve tujki, ki sta se izdajali za gluhonemi osebi, pobirali prostovoljne prispevke. Ko jima je nameraval izročiti nekaj kovancev in je iskal drobiž, mu je ena od njiju iz rok vzela bankovec za 50 evrov, potem pa sta pobegnili. O dogodku je OKC takoj seznanil policiste na terenu in na podlagi opisa so ju izsledili na območju Gržeče vasi. »Tujki, državljanki Romunije, sta bili v vozilu mercedes-benz črne barve, registrskih oznak Litve, v njem pa sta bila še dva državljana Romunije. 23- in 20-letnici so zasegli ukradeni bankovec in ga vrnili oškodovancu. Zaradi neupravičenega pobiranja prostovoljnih prispevkov so jima izrekli globo,« so pojasnili policisti.