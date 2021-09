Intervencija varnostne službe in policije v manj kot pol minute (FOTO)

Danes ob 10.27 se je sprožil tihi alarm, ki je opozarjal, da se v prostorih Gorenjske banke v Radovljici dogaja rop. V samo pol minute je interveniralo osebje varnostnega podjetja Sintal in policije, opremljeno v neprebojne jopiče, kar je izjemno in pohvalno. A že na vratih jih je pričakal vodja radovljiške izpostave banke in se jim opravičil zaradi nevšečnosti, saj je do pritiska gumba za tihi alarm prišlo po nesreči.

