Incident na Dolenjskem: pijan trčil naravnost v vrata gostinskega lokala

V soboto nekaj pred 14. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Senovem, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v vrata gostinskega lokala. Policisti so 57-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in strokovni pregled. V litru izdihanega zraka je imel 1,51 miligrama alkohola (3,1 g/kg). Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.