Incident na cesti: pristopil do voznika, vanj pljunil, a to še ni bilo vse

V ponedeljek okoli 15.30 je voznik, ki je peljal od Grmovelj proti Dobruški vasi, zaradi tesnega prehitevanja in izsiljevanja prednosti moral ustaviti svoje vozilo, da ni prišlo do prometne nesreče. Do njega je pristopil voznik drugega vozila (svetlo modri Audi A4 karavan, celjskih tablic) ter po navedbah oškodovanca vanj pljunil, ga udaril in raztrgal majico, poroča novomeška policijska uprava.

Okoliščine policisti še preverjajo, bodo pa zoper uporabnika modrega audija, 29-letnika iz okolice Škocjana, uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru.