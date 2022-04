Hudo ranjena v čelnem trčenju

V soboto nekaj po 13. uri se je na cesti med Tržiščem in Boštanjem zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila. »Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 51-letna voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Tržišča proti Boštanju.

V desnem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala na nasprotno smerno vozišče in čelno trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 57-letna voznica,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.

Kot je pojasnila, se je povzročiteljica huje ranila, 57-letna voznica in 57-letni potnik v njenem vozilu pa sta utrpela lažje poškodbe. Reševalci so udeležence oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. »Policisti bodo povzročiteljici izdali plačilni nalog.«