Hudi nesreči kolesarjev: zlom lobanjskega dna in prelom čeljustnice

Novogoriški policisti poročajo o hudih nesrečah kolesarjev.



Tako je 35-letni nemški državljan v četrtek vozil kolo po klancu navzdol, iz smeri Bovca proti kampu Vodenca. Pri zavijanju desno proti kampu je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico Šempeter, kjer so ugotovili, da ima zlom lobanjskega dna in obraznega skeleta, zlom leve roke ter izpah pete na desni nogi.



Moški (64), doma s Krasa, pa je v petek vozil kolo iz Kostanjevice proti Koritom na Krasu. Pri stanovanjski hiši Korita 8 je iz neznanega vzroka (možnost slabosti) zapeljal s ceste in prek jaška ter z glavo trčil v betonski zid.



Pri tem je utrpel prelom zgornje in spodnje čeljustnice, izbil si je tudi zob. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na zdravljenje.

