Huda prometna nesreča, 33-letnik zbil peško in pešca

V sredo ob 16.05 so novogoriške policiste obvestili o prometni nesreči v Ajdovščini, kjer je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce povozil dva pešca. Pri tem sta se oba poškodovala.

Policisti so ob ogledu in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila vozil v Ajdovščini po Goriški cesti iz smeri krožišča proti naselju Cesta. Ko je pripeljal do zaznamovanega prehoda za pešce v ulici Goriška cesta (blizu ene od tamkajšnjih trgovin), hitrosti vozila ni prilagodil lastnostnim ceste, stanju vozišča, vidljivosti in vremenskim razmeram ter svojim vozniškim sposobnostim, da bi lahko vozilo obvladoval in ustavil glede na pričakovane okoliščine.

V tistem času sta namreč z njegove leve strani prehod za pešce prečkala dva pešca, 52-letnica in 44-letnik. Voznik avtomobila je s prednjim delom vozila trčil v oba pešca, ki sta po trčenju padla in pri tem utrpela telesne poškodbe. Peška se je huje poškodovala, pešec pa lažje.

Oba poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci ZD Ajdovščina in ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Pomoč policistom in reševalcem na kraju so nudili tamkajšnji gasilci.

O prometni nesreči s telesnimi poškodbami je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.