Huda prometna! 19-letnik hudo poškodovan, rešilec odpeljal tudi 29-letnika (FOTO)

Včeraj ob 19.13 je bil OKC PU Koper obveščen o prometni nesreči na cesti Kozina–Podgrad pri naselju Gradišče.

S PU Koper so sporočili: »Policisti so ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Nove Gorice, vozil iz smeri Gradišča proti Markovščini in v nepreglednem ovinku začel prehitevati tovorno vozilo s polpriklopnikom, ki ga je pred njim vozil 34-letni državljan Hrvaške. V času prehitevanja je iz nasprotne smeri z osebnim avtomobilom pravilno pripeljal 29-letni državljan BIH. Da bi preprečil trk z nasproti vozečim vozilom, je 19-letnik zapeljal v desno in bočno trčil v prehitevano tovorno vozilo, nakar ga je odbilo v levo, kjer je trčil še v osebni avtomobil 29-letnega državljana BiH. Pri tem je na vozilu državljana BiH odtrgalo kolo vozila, to je trčilo v osebni avtomobil 44-letne voznice iz okolice Kopra. V nesreči je bil 19-letnik huje telesno poškodovan, 29-letni državljan BiH pa lažje, oba sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico v Izoli.«

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 47 primerih in na številko 113 prejeli skupno 216 klicev.



S področja prometne varnosti so obravnavali eno prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba huje in ena lažje telesno poškodovana, eno prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba lažje telesno poškodovana, ter sedem prometnih nesreč z materialno škodo.

Povzročitelju bodo policisti izdali plačilni nalog zaradi nepravilnega prehitevanja.