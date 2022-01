Hudi poškodbi smučarjev, helikopter dvakrat na Vogel

Gorski reševalci iz Bohinja so danes nekaj pred 11. uro dopoldne posredovali na Voglu, kjer je padel smučar in se pri tem hudo poškodoval.

Po informacijah portala uprave za zaščito in reševanje, so mu na kraju nesreče prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in gorski reševalci GRS Bohinj.

Na kraj je priletela ekipa HeNMP z helikoptersko posadko Slovenske vojske, ki so poškodovanega smučarja dokončno oskrbeli in prepeljali v UKC na nadaljnje zdravljenje.

Helikopter je ob 14. uri znova poletel na Vogel, v bližini Orlovih glav se je pri smučanju izven urejenih prog poškodoval še en smučar. Na kraju so ga oskrbeli reševalci na smučišču in gorski reševalci GRS Bohinj. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.