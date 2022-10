Ob 8.57 je na cesti med Cerknico in Martinjakom v občini Cerknica voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in trčil v drevo. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in skupaj s policijo oživljali neodzivnega voznika do prihoda reševalcev NMP Cerknica. Oživljanje žal ni bilo uspešno, poroča uprava za zaščito in reševanje.