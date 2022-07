Huda nesreča na regiolalni cesti, mladenič in sopotnica treščila v drevo

Mariborski policisti so danes ob 3.uri, obravnavali prometno nesrečo III. kategorije, do katere je prišlo na regionalni cesti v Framu, ko je 20-letni voznik osebnega avtomobila v levem ovinku zapeljal desno izven vozišča in trčil v drevo.

Voznik in 20-letna potnica sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor, kjer je bilo ugotovljeno, da je voznik utrpel lahke, sopotnica pa hude telesne poškodbe.