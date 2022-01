Huda nesreča na hitri cesti: pred seboj ga je potiskal še več deset metrov

V sredo ob 18.19 so policijo obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na hitri cesti zunaj naselja Dolga Poljana oziroma na odseku hitre ceste med Ajdovščino in Vipavo. Udeleženi sta bili tovorni vozili, ena oseba pa se je v trčenju huje telesno poškodovala.

Policisti prometne policije Nova Gorica so na kraju ugotovili, da je 28-letni voznik kombija, državljan Češke, vozil po hitri cesti iz Ajdovščine proti Vipavi. Ko je pripeljal iz naselja Dolga Poljana, je pred seboj dohitel 34-letnega voznika tovornega vozila (avtovleka). Pri tem 28-letni češki voznik hitrosti in načina vožnje ni prilagodil preglednosti, vidljivosti in prometnim razmeram ter svojim vozniškim sposobnostim tako, da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo oziroma, da bi ga lahko ustavil pred oviro, ki jo je glede na okoliščine lahko pričakoval (neprilagojena hitrost). S prednjim delom kombija je zato trčil v zadnji del drugega vozila (avtovleka). Po trčenju je češki voznik s svojim vozilom potiskal drugo tovorno vozilo več deset metrov, nato pa sta se vozili ustavili na desnem prometnem pasu v smeri vožnje, poroča PU Nova Gorica.

Češki voznik (28) se je v nesreči huje poškodoval (poškodba desne noge), drugi voznik pa ni bil poškodovan. Na obeh vozilih je nastala materialna škoda.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci ZD Ajdovščina, ki so predvidoma huje poškodovanemu češkemu vozniku nudili prvo pomoč in ga odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Čehu bodo policisti zaradi odgovornosti za storitev prekrška po zakonu o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost, kršitev določil 45. člena ZPrCP) izrekli globo, prav tako bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.