Huda kri v centru Novega mesta: mladoletnika je poškodoval s steklenico

V noči na soboto so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz centra Novega mesta, kjer naj bi prišlo do pretepa pred gostinskim lokalom. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da je storilec mladoletnika s steklenico udaril po roki in ga poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, tam so mu oskrbeli lažje poškodbe. Okoliščine in identiteto storilca še ugotavljajo.

Mladoletnik oviral policiste, starši obveščeni

Med postopkom je mladoletnik iz Krškega oviral policiste, jih žalil in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali na policijsko postajo. O njegovem ravnanju so obvestili starše, ti so ga po zaključenem postopku prevzeli. Zoper mladoletnika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi kršitev javnega reda in miru.