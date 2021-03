Huda gozdarska nesreča

Med sečnjo lesa v gozdu med Gorenjo Trebušo in Mrzlo Rupo se je predvčerajšnjim huje poškodoval 62-letni moški. Tam je čez dan opravljal gozdarska dela, v popoldanskih urah pa ga je v kraju, ki ga domačini poznajo kot Borov grič, pod vlako v strmini našel 67-letni domačin.



»Poškodovanec je bil v klečečem položaju in se je držal za nenapeto jeklenico vitla, ki je bila pritrjena na gozdarskem traktorju na vlaki, delovni stroj pa je bil v delujočem stanju,« je pojasnil Dean Božnik, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica.

S helikopterjem v UKC

Domačin je poškodovanca nemudoma zvlekel s strmega pobočja na vlako in poklical na pomoč pristojno službo za zaščito in reševanje. »Natančen vzrok gozdarske nesreče še ni znan oziroma se še ugotavlja,« je povedal Božnik. Na kraju dogodka so bili poleg tolminskih policistov še pripadnika gorske policijske enote in 13 članov GRS Tolmin ter reševalci, ki so poškodovancu dajali prvo pomoč.



Nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe GRS za reševanje v gorah z Brnika, ki so se s pomočjo elektromotornega vitla spustili do ponesrečenca, ga dvignili v vojaški helikopter ter ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski UKC. O dogodku je policija obvestila pristojne pravosodne organe, tujo krivdo pa je izključila.

