»Vam je žal, da ste to storili?« se je glasilo naše vprašanje Hristijanu Bozovu, preden so ga pravosodni policisti odpeljali nazaj v koprski pripor, ki je od sodišča oddaljen le dober kilometer. Sklonil je glavo, nekaj trenutkov molčal, potem pa z žalostnim glasom in pogledom, uprtim v tla, tiho dejal: »Ja.« A na včerajšnjem predobravnavnem naroku 24-letnik krivde za poskus umora someščake in nekdanje sodelavke Vanje Zgonec ni priznal. Zagovor, ki ga je podal že v preiskavi, menda ne gre v smeri tega, da ga na kraju dogodka ni bilo ali da s kaznivim dejanjem nima nič. ...