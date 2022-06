Hišna preiskava v Domžalah, policija odšla s tremi pištolami

Ljubljanski policisti so v četrtek opravili hišno preiskavo na območju Domžal. Tam so osebi zasegli pištoli in 90 nabojev, ena od teh pištol je pripadala drugi osebi, med razgovori v postopkih pa je tretja oseba izročila še eno pištolo. Orožje je bilo zaseženo in poslano v analizo. Zoper vse tri kršitelje bo zaradi nezakonite posesti strelnega orožja in nabojev uveden prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Ljubljana.