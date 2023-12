Helikopter na pomoč, zgodila se je huda nesreča (FOTO)

V naselju Rožnik blizu Grosuplja se je danes zgodila nesreča s štirikolesnikom, poročajo gasilci PGD Grosuplje. Ti so zavarovali kraj in nudili prvo pomoč huje poškodovani osebi.

Gasilci PGD Št. Jurij so zavarovali kraj pristanka helikopterja, s katerim je bila oseba prepeljana v bolnišnico.

Kaj pravi policija

S Policijske uprave Ljubljana so nam o dogodku odgovorili: »V okviru varstva osebnih podatkov, posebej varstva podatkov mladoletnih oseb, vam lahko zgolj potrdimo, da smo bili danes okoli poldneva obveščeni o dogodku, v katerem je bil na enem izmed dvorišč na območju Grosuplja v trku s štirikolesnikom huje poškodovan moški. S kraja je bil s helikopterjem prepeljan v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

Na intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD Škocjan, GB Ljubljana, ekipa ZD Ivančna Gorica in reševalci RP UKC Ljubljana, so še zapisali.