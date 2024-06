Hčerko prodal, prijatelja odpeljal v smrt

Čeprav bo decembra od smrtne prometne nesreče, ki se je zgodila na mariborski Ptujski cesti, minilo že pet let, še vedno ni znano, kdaj bodo začeli soditi domnevnemu krivcu zanjo, mariborskemu Romu Nevzatu Bislimiju. Ta je bil že večkrat obsojen, enkrat tudi skupaj z ženo Nafijo, saj sta leta 2014 svojo 17-letno hčerko prodala v Italijo, kjer sta romska zakonca za svojega sina iskala nevesto. Pokasirala sta 15.000 evrov.

Dekle, ki je bilo zaljubljeno v drugega fanta, o selitvi v Italijo in poroki z neznanim mladeničem ni hotelo niti slišati, a so jo starši prisilili v to. V novi družini pa je bila nesrečnica vse prej kot srečna. Hasanijevi so jo namreč dobesedno zasužnjili, kot služabnica je morala od zore do mraka garati za 10-člansko družino. Ko je po mesecu dni v skladu z romskimi običaji le smela obiskati starše v Mariboru, se je zatekla na center za socialno delo. Namestili so jo v kriznem centru.

Mater in očeta so posadili na zatožno klop mariborskega okrožnega sodišča, z njega pa sta Bislimijeva odkorakala s smešno kaznijo, čeprav bi ju zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi lahko doletelo do 15 let ječe; Nevzat je bil leta 2018 obsojen na 1440 ur del v splošno korist, Nafija pa na 720. Kdo ve, ali sta jih tudi opravila. Bislimija pa že nekaj let poskušajo zvabiti na zatožno klop sodišča zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Pet let čakanja

Bilo je 23. decembra 2019, ko je pijan sedel za volan peugeota. Ni imel vozniškega dovoljenja, avto je bil neregistriran, na njem so bile nameščene registrske tablice drugega vozila. In čeprav je bil pijan, je v avto vzel tri ljudi, stare 30, 21 in 15 let.

Okrog 23. ure je iz smeri Tržaške ceste pridivjal na Ptujsko. Čeprav je na semaforju gorela rdeča luč, ni ustavil. Zapeljal je v levo proti hitri cesti in izsilil prednost pred 68-letnim Mariborčanom, ko je ta v križišče pri zeleni luči pravilno pripeljal z vozilom tesla. Sledilo je silovito trčenje, v katerem je peugeota skoraj popolnoma zmečkalo, vse štiri potnike so morali gasilci reševati z rezanjem pločevine. Voznik in dva potnika so se hudo ranili, sopotniku na sprednjem sedežu, 30-letnemu srbskemu državljanu z začasnim prebivališčem v Miklavžu na Dravskem polju, pa ni bilo pomoči. Na tesli je nastalo za vrtoglavih 100.000 evrov škode.

Mariborski sodniji je po več poskusih na drugo obletnico nesreče uspelo izpeljati predobravnavni narok, na katerem je tožilec za Bislimija v primeru priznanja krivde predlagal kazen tri leta in pol zapora (zagroženih je do 12 let) in stransko kazen dve leti prepovedi vožnje. Bislimi je tedaj sodišče zaprosil za nekaj časa, da premisli o tožilski ponudbi. Narok so prekinili, Rom pa še zdaj, ko bo od nesreče kmalu minilo pet let, ni sedel na zatožno klop.

Na vabila na sodišče se ni več odzival, njegova odvetnica Milena Prelog ga je opravičevala zaradi domnevne bolezni ali kake smrti v družini. Pred nekaj dnevi pa se je po poročanju Večera le pojavil pred sodnikom Gregorjem Pograjcem, a sojenje se še vedno ni začelo. Odvetnica je namreč znova zaprosila za preložitev naroka zaradi Bislimijevih domnevnih zdravstvenih težav. »V zelo slabem stanju je. Dve uri je bil v moji pisarni, a z njim nisem mogla vzpostaviti normalnega pogovora. Ni se sposoben zagovarjati, z molkom pa se ne želi, saj še vedno obstaja možnost priznanja krivde.«

Klient naj bi preživel dva infarkta, čakala naj bi ga operacija na srcu, pa čeprav iz priložene zdravstvene dokumentacije ne izhaja, kdaj naj bi bil operiran, ampak je v njej zapisano le, da je naročen na specialistični pregled.

Sodnik je ob tem pripomnil, da ima glede začetka sojenja zvezane roke, a da bo v mariborskem kliničnem centru takoj opravil poizvedbe. Če bo tam izvedel, da datuma za operacijo ni, bo dal postaviti izvedenca.