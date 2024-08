GRS Bohinj: Obetala se je lepa, žarovsko obarvana nedelja, nato pa ... (FOTO)

Danes zjutraj so gorski reševalci Gorske reševalne službe Bohinj z dronom pregledali pobočje Komarče in ugotovil, da se je podtalni gozdni požar ponovno razvil. Požar je po besedah namestnika poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Stanka Medje trenutno po nadzorom.

Potem, ko so gorski reševalci opazili, da se je požar zopet razvil, so ob pomoči gasilcev začeli ponovno gasiti, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Gasil tudi helikopter Slovenske vojske

Namestnik poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Stanko Medja je dejal, da so gasilci prekopali teren, helikopter Slovenske vojske pa je na pobočje odvrgel osem vreč vode, ki jo je zajel v Bohinjskem jezeru.

Požar je po navedbah Medje pod nadzorom, a opozarja, da bi se lahko podtalni požar še razvil v prihodnjih dneh, dokler ne zapadejo obsežnejše padavine.